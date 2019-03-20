РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска приступили к устранению неисправностей в уличном освещении возле одного из домов, сообщил начальник территориального отдела администрации городского округа в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

«По заявке территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий, по многочисленным просьбам жителей, сотрудники ООО «Арттелеком» устраняют неисправности наружного освещения у дома №19 в поселке Дубровицы», – написал на своей странице в соицальной сети «ВКонтакте» Боярко.

Он отметил, что также в поселке Дубровицы близятся к завершению работы и по замене остановочного комплекса.