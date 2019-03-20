РИАМО - 20 мар. Семь школ на 4530 учеников и семь детских садов на 1525 малышей строятся в Троицком и Новомосковском округах столицы за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город финансирует строительство соцобъектов в населенных пунктах, где ощущался дефицит мест или здания были старыми. В строящихся жилых комплексах развитием социальной инфраструктуры занимаются девелоперы», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, с момента присоединения новых территорий к столице (с июля 2012 года – ред.) здесь уже введено более 60 соцобъектов.

В 2019 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию 30 детских садов и школ. До конца 2021 года на присоединенных территориях построят еще 27 школ и 31 садик.