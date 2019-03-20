РИАМО - 20 мар. На ВДНХ в Москве 24 марта пройдет праздник «Навруз-2019», на мероприятии ожидают большое количество гостей, сообщил журналистам в среду руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«У нас количество участников постоянно растет. В 2016 году участвовало 25 тысяч человек, в 2017 году - 37 тысяч, в 2018-м - 39 тысяч. И мы ожидаем также большое количество гостей в этом году 24 марта», - сказал Сучков.

Навруз, или персидский Новый год, отмечается в день весеннего солнцестояния.

В сентябре 2009 года Навруз включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а с 2010 года Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

В Москве праздник Навруз проводят более 10 лет. Его главные цели – укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов страны.