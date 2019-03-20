РИАМО - 20 мар. На территории ЗИЛа в столице появится необычный жилой дом с «цифровым» фасадом, благодаря инновационной технологии здание будет визуально меняться в зависимости от времени суток, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«При проектировании фасада использовались так называемые параметрические принципы генерации форм. Сейчас это один из ключевых архитектурных трендов в мире. Здание в буквальном смысле меняется, реагируя, например, на свойства среды. Днем скульптурный фасад дома №17 «ЗИЛАРТа» ловит косые лучи света, благодаря чему на нем проявляется узор. А ночью перфорированные панели будут подсвечиваться струящимся теплым светом из окон», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект разработан совместно голландским архбюро DROM и бельгийскими промышленными дизайнерами Lion Beach, которые специализируются на создании компьютерной анимации.

По словам архитекторов DROM, авангардный рельеф фасада связывает воедино легендарное прошлое места и пространство нового кластера искусств, каким станет «ЗИЛАРТ». Голландские специалисты уточнили, что в проекте отражена общая концепция «ЗИЛАРТ», где каждый дом – это произведение искусства. Фактически фасад части дома №17 – это картина огромного масштаба.

Также необычным элементом проекта станет современная интерпретация «парадной», которую мастера считают важным интегрировать в композицию входной группы как важный и почти утраченный элемент жилого дома. Лобби станет своеобразным «порталом», соединяющим два мира – города и зеленый оазис двора. У входящего в дом человека будет открываться вид на внутренний двор сквозь огромную стеклянную стену.

Корпус, спроектированный DROM, – один из четырех архитектурных частей единого здания. Дом №17 – пока единственное здание в «ЗИЛАРТе», над проектом которого работали сразу четыре архбюро, три из них – иностранные.

«Воплотить такой сложный проект стало возможным благодаря общим градостроительным регламентам – простым и понятным. Четкие градостроительные нормы позволили при различном подходе создать архитектурно разнообразный, но при этом целостный жилой комплекс», – отметил Кузнецов.

В настоящий момент на объекте ведутся общестроительные работы, в частности, выемка в грунте для устройства основания и фундамента здания.