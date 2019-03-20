РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска отремонтируют оборудование, тепловые сети и здания котельных в пяти населенных пунктах, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«На 2019 год запланированы ремонтные работы оборудования и тепловых сетей, а также частичный ремонт зданий в котельных поселках Быково, Александровка, Сельхозтехники, Стрелковской фабрики, деревне Федюково», – сказала Долгих.

В рамках реализации городской муниципальной программы «Содержание и развитие инфраструктуры и энергоэффективности» в 2018 году выполнены работы по замене сетевого насоса и электропривода, реконструкция узла учета газа в поселке Быково, проведен текущий ремонт котельного и насосного оборудования на котельных в поселке Александровка и деревне Федюково, осуществлен ремонт тепловых сетей протяженностью 161 метр.

В 2017 году утверждена схема теплоснабжения горокруга Подольск Московской области на период до 2032 года. Одним из крупнейших тепловырабатывающих предприятий является МУП «Подольская теплосеть», которое определено единой теплоснабжающей организацией на территории горокруга.