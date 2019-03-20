РИАМО – 20 мар. Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется завершить в Москве в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта разделено на два участка: от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на Минской улице и от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца.

«В настоящий момент на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы завершены работы по переустройству инженерных коммуникаций (теплосети и водопровода), монтируются пролетные строения через улицу Минскую и на 50% выполнены строительно-монтажные работы основного хода Южного дублера Кутузовского проспекта», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Он дополнил, что на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца ведутся работы по переустройству коммуникаций.

«Приступили к переустройству железнодорожных путей, попадающих в зону строительства, строительству очистных сооружений», – заверил Бочкарев.

Полностью завершить строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется в 2020 году.