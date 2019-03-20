РИАМО – 20 мар. Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется завершить в Москве в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта разделено на два участка: от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на Минской улице и от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца.
Он дополнил, что на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца ведутся работы по переустройству коммуникаций.
«Приступили к переустройству железнодорожных путей, попадающих в зону строительства, строительству очистных сооружений», – заверил Бочкарев.
Полностью завершить строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется в 2020 году.
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