РИАМО - 20 мар. Днем в среду на территории новой Москвы зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, температура в разных округах города составляет плюс 3,8 – 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха – плюс 3,8-5,4 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – плюс 4,1-6,2 градуса, местами порывы ветра до 13 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В других округах столицы установилась облачная погода с прояснениями без осадков. Температура составляет плюс 4-7 градусов.