РИАМО - 20 мар. Жители Москвы и Подмосковья не смогут наблюдать «воронье полнолуние» рано утром 21 марта, поскольку небо в это время будет затянуто облаками, сообщила РИАМО в среду главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Утром будет погода облачная с прояснениями, то есть прояснения 21 числа возможны, но насколько они будут значимы и придут ли на самый пик этого явления, тяжело сказать. Над Москвой больше облаков, чем в Подмосковье. Я думаю, что, скорее всего, небо будет закрыто облаками. Астрономическая весна у нас начнется с облачной, а не с солнечной погоды», - сказала Позднякова.

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть «вороньим», так как карканье ворон предвещает конец зимы.

Полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь.