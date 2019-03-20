РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске планируют убрать брошенный автомобиль в Южном проезде до 25 апреля по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой убрать брошенный автомобиль с Южного проезда. Он отметил, что у дома №9 машина стоит уже более полугода.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу брошенного автомобиля и сообщает, что 19 марта по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 25 апреля», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.