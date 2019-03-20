РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска в текущем году планируют установить 17 линий уличного освещения в 13 населенных пунктах, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«В 2019 году запланировано строительство новых линий уличного освещения по 17 объектам в 13 населенных пунктах, что позволит качественно улучшить условия проживания жителей поселка Быково, Сельхозтехники, деревень Федюково, Большое Брянцево, Боборыкино, Жданово, Услонь, Быковка, Яковлево, Спирово, Бяконтово, Плещеево», – сказала Долгих.

В рамках реализации приоритетной программы Московской области «Светлый город» в 2018 году в микрорайоне Стрелковский построили шесть из 27 запланированных линий уличного освещения общей протяженностью 670 метров. Из-за недобросовестных действий подрядной организации контракт был расторгнут по инициативе комитета ЖКХ администрации горокруга. Выполнение работ в полном объеме перенесли на текущий год. Также по программе «Светлый город» установили 20 светодиодных светильников.

Вторая встреча с жителями микрорайона Стрелковский состоится 21 марта в МУК СДК «Федюково» в одноименной деревне на улице Строителей, строение №2.