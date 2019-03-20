РИАМО – 20 мар. Полицейские на севере столицы задержали подозреваемого в разбойных нападениях, им оказался ранее судимый мигрант, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбое в отношении несовершеннолетней.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Маломосковской улице. Им оказался ранее судимый 41-летний приезжий.
«Установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник напал на Дмитровском шоссе на 34-летнюю москвичку и также, угрожая предположительно ножом, похитил сумку с личными вещами и денежными средствами», – добавляется на сайте.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в материале.
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