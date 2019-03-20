РИАМО – 20 мар. Полицейские на севере столицы задержали подозреваемого в разбойных нападениях, им оказался ранее судимый мигрант, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбое в отношении несовершеннолетней.

«К 16-летней девушке у одного из домов на Ярославской улице подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал сотовый телефон и деньги. После того, как девушка начала кричать и звать на помощь, к ней подбежали местные жители и отобрали у мужчины похищенное. Злоумышленнику удалось скрыться с места», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Маломосковской улице. Им оказался ранее судимый 41-летний приезжий.

«Установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник напал на Дмитровском шоссе на 34-летнюю москвичку и также, угрожая предположительно ножом, похитил сумку с личными вещами и денежными средствами», – добавляется на сайте.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в материале.