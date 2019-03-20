РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Власти городского округа Королев предупреждают жителей о фактах мошенничества, сообщается на сайте городской администрации.

Мошенники представляются сотрудниками центров госуслуг и вводят в заблуждение жителей, сообщая им, что установленные приборы учета недействительны.

«Мошенники представляются сотрудниками Метрологического функционального центра (МФЦ) и предлагают жильцам заменить индивидуальные приборы учета (ИПУ), ссылаясь на то, что прежние приборы вышли из строя и недействительны. Отметим, что действующим законодательством новых требований к приборам учета не вводилось», – говорится в сообщении.

Также необходимо обратить внимание на то, что Метрологический функциональный центр – это не Многофункциональный центр государственных услуг «Мои Документы».

Срок поверки счетчиков указан в платежной ведомости (ЕПД), также его можно уточнить в ООО «МосОблЕИРЦ» и в управляющей компании.