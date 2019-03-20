РИАМО - 20 мар. ООО «АПК «Флок» из городского округа Солнечногорск привлекли к ответственности за нарушения требований Технических регламентов ЕАЭС, в частности, предприятие, занимающееся производством мясной продукции, хранило замороженное мясное сырье не должным образом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

ООО «АПК «Флок» занимается содержанием продуктивных животных, переработкой мяса и производством продукции животного происхождения. Общество находится по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Повадино, владение 1. Проверка Россельхознадзора проходила в марте 2019 года.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», – говорится в сообщении.

В частности, обществом не разработана и не внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции; отсутствует программа производственного контроля на предприятии; не ведутся журналы.

Также зафиксировано хранение замороженного мясного сырья в морозильной камере без учета необходимых технологических разрывов, вплотную к стенам морозильной камеры.

Кроме того, в цехе разделки полутуш, четвертин, отрубов, измельчения мяса производство осуществляется при температуре воздуха плюс 17 градусов (при норме не выше 12 градусов). Также не производится замена инструментов, необходимых для обвалки и жиловки, в целях дезинфекции. В холодильной камере стеллажи покрыты ржавчиной.

За выявленные нарушения ООО «АПК «ФЛОК» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.