РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска отремонтируют девять дорог и несколько участков дорожного полотна в деревнях в 2019 году, сообщила на встрече с жителями во вторник вечером начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«Благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел» в планы по ремонту 2019 года включили девять автомобильных дорог местного значения протяженностью более пяти километров. Самый большой участок – на объездной дороге Бяконтово – Услонь – Агафоново – Холопово. Подъезды к Холоповскому и Яковлевскому кладбищам планируют включить в перечень ремонтируемых дорог на 2019 год», – сказала Долгих.

Также в программу по ремонту дорог вошли проблемные участки в деревнях Боборыкино, Борисовка, Малое Брянцево, Ордынцы, Федюково, поселках Быково и Александровка. Планы по ремонту дорог за счет местного бюджета в процессе формирования, результаты станут известны в ближайшее время.

В 2018 году в микрорайоне Стрелковский отремонтировали рекордное за последние шесть лет количество дорог – 21 объект дорожного хозяйства общей протяженностью 20,755 километра. Из них за счет средств Дорожного фонда Московской области – 12 дорог, горокруга – 11 дорог. В рамках реализации соглашения о стратегическом развитии Московского региона включили в муниципальную собственность подъезды к СНТ, общая протяженность которых составила 4,4 километра.

Пять новых остановочных павильонов появились в 2018 году на Домодедовском шоссе вблизи села Покров, улице Московская в поселке Быково, дороге М-2 «Крым» Павловское – Федюково в деревне Федюково, вблизи деревни Большое Брянцево.

Всего на территории микрорайона проходят 143,7 километра автомобильных дорог. Из них 12 километров федерального значения, 19,9 километра – регионального, 111,8 километра – муниципального.

Вторая встреча с жителями микрорайона Стрелковский состоится 21 марта в МУК СДК «Федюково» в одноименной деревне на улице Строителей, строение №2.