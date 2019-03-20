РИАМО - 20 мар. В Войковском районе столицы в ближайшее время начнется строительство нового жилого комплекса «Балтийский», застройщик получил положительное заключение экспертизы о соответствии проектной документации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

ЖК «Балтийский» будет построен по адресу: Старопетровский проезд, владение 8 (САО).

«Предусмотрено возведение трех монолитных домов переменной этажности (от 17 до 22) и подземного паркинга, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Также на территории комплекса планируется обустроить современные общественные пространства, доступные для всех горожан», – отмечается в сообщении.

Площадь квартир в ЖК «Балтийский» составит около 46 тысяч квадратных метров. Инвестором строительства выступает компания «РГ-Девелопмент». Завершить проект планируется в 2021 году.

В релизе напоминается, что проект нового ЖК инвестор представил на недавно прошедшей 30-й международной выставке недвижимости MIPIM-2019 в Каннах.