Активисты международного Дня без мяса, который отмечается 20 марта, призывают отказаться от его потребления ради пользы для организма и сохранения экологии. Корреспондент РИАМО не ставил себе целью стать веганом или вегетарианцем, а лишь попытался временно не есть мясные блюда ради эксперимента, чтобы выяснить, насколько это затратно по деньгам и по времени, и что дает жителю мегаполиса.

Условия и цели эксперимента

Я люблю мясо, но при этом не пошел бы на охоту. А вот отказывать себе в сочном стейке, румяном шашлыке или пикантном хамоне я никогда даже не пытался.

Когда редактор предложил мне, 30-летнему мясоеду, прожить 10 дней без мяса, я согласился. Мне стало интересно – смогу ли? Вроде бы, срок небольшой, ограничений по здоровью у меня нет, да и опыт полезный.

По условиям эксперимента, я не должен был есть мясо с 9 по 18 марта. Под запрет попали не только говядина, свинина и баранина, но и мясо птицы. А вот рыбу я есть мог.

При этом я решил не заморачиваться с вегетарианским меню – один раз был в вегетарианском кафе, и меня совершенно не впечатлило. Ограничился домашней едой без мяса, на крайний случай – перекусами. Закупался я в обычном сетевом супермаркете у дома и возле работы.

Я приценялся к соевым стейкам, чипсам и вегетарианской колбасе – это могло стать ощутимым ударом по кошельку.

Обычно я завтракаю дома, беру с собой обед и перекус на работу, ужинаю тоже дома. Эта схема сохранилась и на время эксперимента.

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День первый. Кулинарные эксперименты

Эксперимент начался с завтрака без любимых сосисок и бекона. Взамен я приготовил сытную и пикантную израильскую яичницу с овощами – шакшуку. Наелся не хуже, чем обычно, поэтому не почувствовал никакого дискомфорта.

Единственный минус – время: приготовление завтрака заняло у меня почти 1,5 часа. Для будней не годится.

В тот же день я заполнил холодильник фруктами и овощами, а жена в течение недели пополняла запасы. Покопавшись в Интернете, я понял, что при желании из продуктов растительного происхождения можно приготовить много интересного.

Вообще, стать вегетарианцем на один день – вполне выполнимая задача, особенно если это выходной.

День второй. Мясная ломка

У меня началась мясная ломка. Когда я голодный – я злюсь. Все съеденное у меня сжигается очень быстро – и вуаля, я снова голодный. В этом плане мясо очень выручало: оно «сгорает» медленно, и сытость дает надолго.

Я стал злиться. Несмотря на все попытки заглушить голод фруктами и йогуртами, живот недовольно урчал, я хмурился, ворчал, огрызался – в общем, домашние очень ждали, когда же я наконец уеду на работу.

День третий. Поиск еды

В первый же день на работе я столкнулся с проблемой – отсутствием под рукой холодильника. Из-за дедлайнов и так не всегда удается полноценно пообедать – а тут еще и ограничения.

Вся моя энергия ушла на поиск еды. Я съел приготовленные женой тост с сыром и запеченную рыбу с овощами, но отсутствие мяса все равно ощущал очень остро. Я пытался сосредоточиться на работе – но лист Word долго оставался девственно белым. Даже скроллинг в соцсетях не помог мне отвлечься от мыслей о мясе.

Выручал автомат со снеками и шоколадными батончиками на работе, которыми заедал грусть, и салат-бар в сетевом супермаркете: там покупал салат из спаржи, морковь по-корейски, сельдь под шубой, салат «Мимоза», маринованные шампиньоны.

Из фруктов в ход пошли ананасы, бананы, яблоки, апельсины. Кроме того, я стал пить больше соков, которые в принципе люблю, но целенаправленно никогда не покупал.

День четвертый. Автопилот

У меня включился автопилот. Тоска по мясу никуда не делась – просто организм, похоже, смирился. Это как с отказом от курения – сначала кажется очень жестко, и жутко тянет к сигарете, но со временем эта тяга притупляется.

В обед я решил отдохнуть от домашней еды и отправился в популярный фаст-фуд. Меня вполне удовлетворил бургер с рыбой и картошкой фри – вкусно, калорийно, дает чувство насыщения. Пообещал себе в первый же день после эксперимента бургер с мясной котлетой.

Заодно отметил, что настоящему вегетарианцу, вероятно, приходится несладко. Хотя вегетарианское меню есть почти в каждом заведении, а полки с соевыми продуктами – в любом супермаркете, в плане уличной еды – выбор невелик.

Это для мясоедов делают кучу видов бургеров с мясом и курицей – по рыбе же позиция чаще всего одна.

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День пятый. Отказ от овсянки

В предыдущие дни утром я играл в англичанина и ел овсянку с джемом – оказалось, это вообще не мой вариант. Я успевал проголодаться, не доехав до работы.

В этот день я приготовил омлет с семгой и помидорами. Получив массу удовольствия, убедился, что, по крайней мере, на завтрак можно найти немало интересных идей без мяса.

День шестой. Арахис с ароматом бекона

Вечером после работы я решил позволить себе немного снеков в пивном магазине под домом. Меня очень соблазняли чипсы со вкусом шашлыка и арахис с ароматом бекона, но, немного пострадав, я все же решил сохранить чистоту эксперимента. Рыбные снеки брать тоже не стал – к концу первой недели от вкуса рыбы меня начало подташнивать.

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День седьмой. Скучная пятница

© Ксения Сидорова

Эксперимент экспериментом, но поход в бар с друзьями в пятницу вечером никто не отменял! Крепкими напитками свой изможденный организм я решил не нагружать, но перед кружкой прохладного пенного с гренками и начос устоять не смог.

Правда, разгуляться не получилось – уже на втором бокале я ощутил, что хмелею.

Он и стал последним за вечер. То, что без мяса напиться проще, стало для меня открытием. Заодно и сэкономил.

Кстати, друг заметил, что я хорошо выгляжу – пропали привычные синяки под глазами. Я тоже обратил на это внимание. Обычно к пятнице я упахивался и выглядел уставшим. Неужели все из-за нового питания?

День восьмой. Облегчение

В начале второй недели без мяса мне стало заметно легче. Видимо, мой мозг свыкся с ограничениями и стал меньше страдать из-за отказа от привычных продуктов. Эксперимент уже не кажется мне не каким-то подвигом. Как тренировка в спортзале: тяжело, но надо.

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День девятый. Легкое пробуждение

Я заметил, что стал намного быстрее и легче просыпаться по утрам. Раньше, чтобы встать с постели, мне требовался целый час.

При всей любви к мясу надо признать – в его отсутствие появляется какая-то легкость. Да, я стал вечно голодным, зато почти забыл о тяжести в животе. Кажется, я начинаю понимать, что движет вегетарианцами.

День десятый. Финишная прямая

Может, вегетарианство и пошло мне на пользу – но чувствую я себя, как студент накануне летних каникул. Я выдержал 10 дней без мяса, и мое главное желание – устроить мясной пир и снова ощутить вкус любимых блюд.

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Выводы

Я пришел к выводу, что мне сложно отказаться от мяса на продолжительное время, хотя это и возможно. Думаю, что я даже сокращу количество мяса в своем рационе, заменив его частично рыбой и овощными блюдами. Это точно пойдет мне на пользу.

Но никаких строгих вегетарианских диет – это точно не для меня. Главное, что я понял – у мясных блюд есть вполне достойные альтернативы. Я стал есть больше фруктов, овощей и соков.

Из плюсов отказа от мяса – легкое пробуждение и общее улучшение самочувствия и внешнего вида. Кроме того, встав на весы, я заметил, что похудел – минус 2 килограмма!

Из минусов – приготовление блюд без мяса занимает больше времени, что непросто для работающего жителя мегаполиса. Но возможно, это лишь дело привычки.

Что касается бюджета, мои траты на продукты за время эксперимента выросли, но не на много. В дополнение к обычному питанию несколько раз в день добавились перекусы – фрукты, соки, сладости и прочее.

Возможно, если бы я ходил в веганские кафе и закупался продуктами в отделах для веганов, то потратил бы больше.

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