РИАМО - 20 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территории городского округа Домодедово, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (19 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Растуново городского округа Домодедово», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят от северной границы деревни Борисово до западной границы села Долматово и далее на юг вдоль границы городского округа Домодедово до северной границы деревни Борисово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.