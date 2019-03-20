РИАМО - 20 мар. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы РФ рассмотрело жалобу ООО «Грин Компани» на комбинат благоустройства и дирекцию единого заказчика Домодедова при проведении аукциона на выполнение работ по благоустройству и озеленению аллеи 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Грин Компани» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало комбинату благоустройства и дирекции единого заказчика городского округа Домодедово обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.