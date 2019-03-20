РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Ежегодный конкурс официантского дела «Семь тарелок» состоится в Люберцах 21 марта, в нем примут участие школьники 7-11 классов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Люберцах 21 марта пройдет ежегодный конкурс официантского дела «Семь тарелок». В конкурсе традиционно задействованы учащиеся школ и организаций дополнительного образования городского округа. Для презентации проекта своего ресторана ребята наденут униформу и продемонстрируют жюри, как будут обслуживать своих посетителей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что конкурсанты сами выбирают дизайн униформы.

«Участникам предстоит ответить на вопросы жюри о кухнях мира, сервировать стол по заданному меню, правильно сложить салфетки и в целом показать умение выслушать и обслужить гостя ресторана», – отметил Ружицкий.

Заявки на участие в конкурсе «Семь тарелок» подали порядка 10 школьников, которым интересна профессия официанта. Победителям и призерам вручат грамоты и подарки.