РИАМО - 20 мар. В центре столицы в одном из ресторанов у девушки 2003 года похитили iPhone XR за 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Девятнадцатого марта в ОМВД России по Басманному району от гражданки 2003 года рождения поступило заявление о том, что неустановленное лицо в помещении ресторана по адресу: Москва, улица Мясницкая, дом 30/1, в период времени с 18:30 до 19:00 8 марта из кармана куртки, надетой на ней, тайно похитило сотовый телефон марки iPhone XR», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».