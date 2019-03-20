РИАМО - 20 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев запретил точечную раздачу зданий в центре столицы, которые освободятся после переезда ряда федеральных ведомств в правительственный комплекс в деловом центре «Москва-Сити», сообщает в среду «Интерфакс».

В среду на сайте правительства РФ опубликовали перечень поручений по итогам совещания у Медведева 14 марта.

«В связи с необходимостью обеспечения полного возмещения затрат, связанных с созданием правительственного комплекса, признать нецелесообразным принятие отдельных точечных решений об использовании и передаче иным государственным органам и (или) организациям объектов недвижимого имущества, высвобождаемых в результате переезда федеральных органов исполнительной власти в здание правительственного комплекса», – говорится в перечне поручений.

Как пояснил знакомый с ситуацией источник, это значит, что освобождаемые правительственные помещения не отдадут ни другим ведомствам, ни бюджетным организациям, а направят на реализацию. Так, до сих пор Высшая школа экономики рассчитывала получить центральный офис Минэкономразвития, который располагается в центре столицы около станции метро «Маяковская».

Ранее Медведев осмотрел новый правительственный комплекс на территории московского международного делового центра «Москва-Сити», куда переезжает ряд федеральных органов исполнительной власти, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи – всего около 5 тысяч сотрудников.

В качестве нового офиса для ведомств выбрана 42-этажная офисная башня многофункционального комплекса «IQ-квартал». Решение о создании правительственного комплекса было принято полтора года назад после рассмотрения совместного предложения Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.

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