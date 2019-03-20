РИАМО – 20 мар. В здании кинотеатра «Форум» в центре столицы завершились противоаварийные работы, специалисты подготовили помещения памятника для предстоящей реставрации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Объект располагается по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 14, строение 1.

«Мосгорнаследие уже согласовало проект реставрации памятника, который предусматривает комплекс работ по фасадам и интерьерам. Проект кинотеатра, построенного в первой половине ХХ века в стиле классицизм, был выполнен московским архитектором Федором Кольбе. Его работы отличались классической уравновешенностью, выверенностью фасадных композиций и интерьеров. Воплощением проекта занимался инженер Л.А. Анохин», – говорится в сообщении.

«Форум» относился к новому типу зрелищных сооружений.

«Здесь были использованы планировочные приемы, разработанные Шехтелем при строительстве кинотеатра «Художественный» на Арбате. А именно - планировка, заимствованная у театрального здания, но сильно упрощенная и измененная под нужды кинотеатра: небольшая сцена, одноярусный зрительный зал, небольшие кулуары и другое», – уточняется в материале.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, сейчас здание кинотеатра «Форум» активно готовят к реставрации.

«Уже закончены противоаварийные работы: разобраны завалы, установлены леса и навесы, которые усиливают конструкцию и защищают ее от воздействия окружающей среды и осадков. Также была выполнена защита колонн и фризов главного фасада. А для того, чтобы в будущем воссоздать лепнину, специалисты бережно сняли формы с сохранившихся элементов и отлили образцы. Весь комплекс работ будет контролировать наше ведомство. Правообладатель должен закончить реставрацию и приспособление до середины 2020 года», – подчеркнул он.

В связи с тем, что кинотеатр долгое время находился в неудовлетворительном состоянии и собственник бездействовал, игнорируя предписания Мосгорнаследия, в 2017 году ведомство обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском об изъятии памятника. Однако ответчик выразил намерение провести работы по сохранению объекта и предложил заключить мировое соглашение.

«Согласно соглашению, которое заключили в январе 2018 года, собственник в течение 12 месяцев должен был разработать проект по сохранению объекта, а затем в течение 18 месяцев провести по нему работы по сохранению. В случае неисполнения данного мирового соглашения ответчик будет обязан исполнить его в принудительном порядке в соответствии с федеральным законом от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», – разъясняется в материале.

В настоящий момент проведены противоаварийные работы, проект реставрации согласован. В здании сохранились основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе и некоторые другие элементы. Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик и в будущем дать ему вторую жизнь.