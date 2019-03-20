РИАМО - 20 мар. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение о включении компании «Территория вкуса» в реестр недобросовестных поставщиков после того, как фирма отказалась исполнять контракт об организации горячего питания в Кадетской школе Люберец, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

«Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Территория вкуса» в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомство поступило обращение Кадетской школы Люберец о внесении сведений в отношении ООО «Территория вкуса» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по организации горячего питания.

Московское областное УФАС России признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Территория Вкуса» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Территория вкуса» обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Территория Вкуса» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.