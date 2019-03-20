РИАМО - 20 мар. Сотрудник ДПС в подмосковной Кашире помог доставить в больницу жительницу Санкт-Петербурга, находящуюся в критическом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

К командиру отдельного взвода ДПС отдела ГИБДД по городскому округу Кашира Николаю Анисину обратился водитель, сообщивший о том, что у него в машине находится его мать, которой внезапно стало плохо. Мужчина самостоятельно повез пожилую женщину в больницу, но в дороге ее состояние стало ухудшаться.

«Сотрудник Госавтоинспекции, оценив ситуацию, принял решение помочь оперативно доставить женщину в ближайшее медицинское учреждение. Полицейский на патрульном автомобиле со звуковыми и световыми сигналами сопроводил автомобиль. По пути автоинспектор связался с медиками, чтобы обеспечить готовность к экстренной госпитализации», – отмечается в материале.

Пожилую женщину удалось вовремя доставить к врачам, ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Ее родные выразили признательность сотруднику полиции за готовность прийти на помощь.