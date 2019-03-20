РИАМО – 20 мар. Безработный в квартире на Новочеркасском бульваре в Москве, угрожая ножом пришедшему на вызов слесарю, похитил у него сотовый телефон, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Так, 19 марта в полицию поступило заявление от молодого человека 1992 года рождения, работающего слесарем-ремонтником, о разбое по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 45.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 марта в 21:00 в квартире по указанному адресу гражданин 1984 года рождения, неработающий, угрожая ножом слесарю, открыто похитил у него телефон сотовой связи», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 5,7 тысячи рублей.

«Позднее оперативникам удалось задержать мужчину по адресу совершения преступления», – отметил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».