РИАМО - 20 мар. Карантин по бешенству животных объявили в селе Хатунь городского округа Ступино и ряде территорий, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (19 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Хатунь городского округа Ступино Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от западной границы деревни Колычево до восточной границы деревни Госконюшня, далее на юг вдоль границы городского округа Ступино до южной границы села Лужники и далее на север вдоль границы городского округа Ступино до западной границы деревни Колычево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.