РИАМО - 20 мар. Полицейские обнаружили у граждан Средней Азии героин в Солнечногорске, подозреваемых задержали, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне в поселке Ржавки городского округа Солнечногорск полицейские остановили женщину и мужчину, уроженцев Средней Азии, у которых при личном осмотре обнаружили свыше 17 граммов героина», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.