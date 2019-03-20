РИАМО - 20 мар. На прошлой неделе эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» помогли переместить более 30 поврежденных в результате ДТП или поломки машин, чаще всего помощь эвакуаторов требовалась на МКАД, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице, сообщается на сайте столичного паркинга.

«За прошедшую неделю эвакуаторы московского паркинга помогли переместить более 30 автомобилей, которые в результате аварии или технической неисправности не смогли самостоятельно покинуть место ДТП. Из общего числа эвакуированных автомобилей – семь крупногабаритных транспортных средств. Это фуры или автобусы, для перемещения которых используются специальные большегрузные эвакуаторы», – говорится в сообщении.

Чаще всего на прошлой неделе помощь эвакуаторов требовалась на МКАД, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице, Каширском, Ленинградском и Можайском шоссе.

Эвакуаторы ГКУ «АМПП» помогают обеспечить бесперебойное движение на улицах города и избежать возникновения заторов, осуществляя круглосуточное дежурство. Перевозка поврежденных автомобилей в безопасные места происходит абсолютно бесплатно.