РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Вторые московские областные «Гагаринские чтения» среди учащихся средних профессиональных учреждений стартовали в среду в техникуме имени Юрия Гагарина в Люберцах, в них участвуют более 50 конкурсантов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Люберцах стартовали Вторые московские областные «Гагаринские чтения». Более 50 учащихся учреждений профобразования Подмосковья представят свои творческие работы в одной из пяти номинаций. Презентации, краеведческие материалы, стихи, изобразительное творчество – все работы конкурсантов посвящены теме чтений – «Гордость города Подмосковного. 85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в номинации «Он к звездам первым проложил дорогу» участники представят рефераты о жизни первого космонавта. Номинация «Имя на обелиске» посвящена поисково-исследовательской работе, а в номинации «Наше космическое завтра» участники презентуют живописные и графические работы.

Победители чтений могут претендовать на получение премии губернатора Московской области.