РИАМО - 20 мар. С 25 марта в столице прекратит работу более 200 катков с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Такое решение принято в связи с установлением в городе положительных температур наружного воздуха. Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона», — сказал Бирюков.

Он добавил, что площадки, на которых находились катки, переведут на летний режим эксплуатации.

Всего к работе в зимний сезон 2018-2019 годов подготовили более 1,5 тысяч катков, среди которых более 200 – с искусственным льдом.