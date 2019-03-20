РИАМО - 20 мар. В столице санитарный вертолет доставил в больницу молодого человека, пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на Варшавское шоссе, поворот на Юдановку в новой Москве. По предварительным данным произошло ДТП, перевернулся автомобиль», – сказал собеседник агентства.

С места аварии экипаж санитарного вертолета экстренно эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение столицы с различными травмами в сопровождении медиков.