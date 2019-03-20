РИАМО - 20 мар. Движение транспорта по Липецкому путепроводу из-за капремонта ограничили по 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Движение по Липецкому путепроводу круглосуточно ограничено с 18 марта 2019 года по 1 февраля 2020 года в связи с капитальным ремонтом», – говорится в сообщении.

Ограничение действует на двух полосах с обеспечением движения по трем полосам в каждом направлении.