РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В поселении Октябрьский подмосковных Люберец спасатели отработали действия во время возгорания в медучреждении, а также спасение пострадавших, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Учения прошли в среду в заброшенном здании поселения Октябрьский. По легенде учений, это здание является медицинским учреждением, в нем несколько очагов возгорания и есть пострадавшие.

«Идет отработка действий в случае возгорания. Всего было семь «пострадавших», их успешно спасли, в том числе и с горящей крыши», – сказал начальник Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Олег Хатин.

Он добавил, что в учениях приняли участие подразделения Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» и скорая помощь. Всего в учениях участвовали порядка 50 человек. На место приехала пожарная лестница высотой 50 метров и четыре пожарные машины вместимостью 5-6 тонн воды каждая. Был развернут штаб, а также места обогрева и питания спасателей.

После учений подвели итоги. По результатам выявили некоторые ошибки в действиях пожарных и спасателей.