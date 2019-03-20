РИАМО - 20 мар. За последние четыре года смертность от онкозаболеваний в Московской области снизилась на 4,5%, при этом на сегодняшний день в Подмосковье проживают 211 тысяч больных, сообщил РИАМО главный онколог министерства здравоохранения Московской области, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России Андрей Костин.

«Пул больных увеличивается, растет и заболеваемость злокачественными образованиями. Количество наблюдаемых больных увеличивается. Но из-за того, что мы хорошо лечим, меньше людей умирает. За последние четыре года смертность упала на 4,5%», - сказал Костин.

Он добавил, что на данный момент на территории Московской области проживают 211 тысяч больных онкологическими заболеваниями.