РИАМО – 20 мар. Неизвестный порезал ножом мужчину около одной из детских площадок на улице Борисовские пруды на юге столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне из службы «03» в службу «02» поступили сведения о ножевом ранении по адресу: улица Борисовские пруды, дом 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина1987 года рождения, который с проникающим колото-резаным ранением груди слева, госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эти повреждения мужчине нанес неизвестный возле детской площадки. Между оппонентами возникла ссора.

«Позднее по адресу: улица Борисовские пруды, дом 20, корпус 1 в совершении преступления был задержан гражданин 1985 года рождения», – пояснил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».