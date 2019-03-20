РИАМО – 20 мар. В Королеве отметят Всемирный день стоматологического здоровья в среду, специалисты примут воспитанников детсадов и учащихся, врачи также проведут контроль чистки зубов у детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Сегодня (20 марта – ред.) Королевская стоматологическая поликлиника проводит мероприятие для детей от 3 до 11 лет, посвященное Всемирному дню стоматологического здоровья, – «Наукоград – город счастливых улыбок». Ребятам проведут профосмотр и профессиональную гигиену полости рта, а также расскажут о том, как правильно ухаживать за зубами», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, впервые к этой работе привлекут педагогов образовательных учреждений и волонтеров-старшеклассников, которые планируют связать свою жизнь с профессией врача.

«Профилактика – основа правильного ухода за полостью рта и главная защита от кариеса. В рамках мероприятия специалисты Королевской стоматологической поликлиники с помощью современных средств - диагностических рамок – проведут контроль чистки зубов у детей. Суть метода заключается в том, что имеющийся зубной налет в свете, излучаемом диагностической рамкой, окрашивается в ярко-розовый цвет за счет некоторых веществ, выделяемых бактериями в зубном налете. Достаточно улыбнуться и сквозь рамку посмотреть на себя в зеркало, чтобы понять, насколько хорошо вычищены зубы», – добавил Матвеев.

Всемирный день стоматологического здоровья отмечается ежегодно 20 марта.