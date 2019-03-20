РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске 23 марта пройдет VII фестиваль любительских короткометражных фильмов «Окно во двор», сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия, председатель ПРО «РСМ» Павел Савельев.

Ежегодный некоммерческий фестиваль короткометражных фильмов «Окно во двор» организуют подольская региональная организация «Российский союз молодежи» и комитет по делам молодежи администрации городского округа. В текущем году данное мероприятие будет проходить в седьмой раз. Принять участие могут все желающие.

«Фестиваль короткометражных фильмов «Окно во двор» пройдет 23 марта. Это любительский конкурс для творческих людей, которые хотят показать свой взгляд на мир окружающим. Для участия нужно немного – желание снимать и камера. В этом году (2019 – ред.) темой фестиваля стало «Волшебство». Участникам нужно за 7 минут передать зрителю свои эмоции и мысли», – сказал Савельев.

Он отметил, что в настоящее время на участие в фестивале было подано десять фильмов, один из которых документальный.

Проходить фестиваль будет 23 марта в 13:00 по адресу: улица Почтовая, дом №8. Подробности можно узнать в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».