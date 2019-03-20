РИАМО - 20 мар. На территории Московской области ликвидировали более 60 локальных подтоплений с момента старта операции «Паводок», которая продлится до середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«С начала операции «Паводок» ликвидировано более 60 локальных подтоплений территорий в Подмосковье. Операция Госадмтехнадзора Московской области «Паводок» направлена на предупреждение подтоплений различных территорий Подмосковья. Объектами операции являются – ливневые канализации, водоотводные каналы, водоприемные колодцы, а также места подтоплений городских территорий», – говорится в сообщении.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Сергея Бизяева, с начала операции по предписаниям инспекторов ведомства подтопления ликвидированы в Раменском районе, городских округах Красногорск, Балашиха и Люберцы.

Все выявленные за неделю нарушения устранены. Операция «Паводок» продлится до середины апреля.