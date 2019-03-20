РИАМО - 20 мар. В городском округе Молодежный планируют запустить предприятие по обжарке и фасовке кофе, к 2020 году здесь будут производить порядка 100 тонн обжаренного кофе в месяц, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Помещение для предприятия – бывший склад (дом №34) – уже сдано в аренду предпринимателям.

«У нас есть организация, которая хочет заниматься обжаркой и фасовкой кофе. Предприниматели сейчас арендуют здание №34 и ремонтируют его. Объект был передан муниципалитету от Минобороны. Переданы также еще несколько объектов, которые предстоит восстановить», – сказал глава городского округа Молодежный Виктор Юткин.

По словам предпринимателей, в 2020 году предприятие по обжарке и фасовке кофе готово выйти на промышленные масштабы – не менее 100 тонн молотого кофе в месяц с оборотом 75 миллионов рублей, уточнил Юткин.

ЗАТО Молодежный расположен в 71 километре к юго-западу от Москвы. Его территория – 591,8 гектара, население – 2,8 тысячи человек. Поселок Молодежный был образован указом президиума Верховного совета РСФСР от 26 февраля 1964 года. Ранее был известен как поселок закрытого типа Наро-Фоминск-5. В 1992 году поселку был присвоен статус ЗАТО. А в 2006 году указом президента РФ были определены его границы.