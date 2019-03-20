РИАМО – 20 мар. Иномарку стоимостью почти за 6 миллионов рублей угнали на западе столицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступили сведения об угоне автомобиля по адресу: улица Крылатская, дом 12, корпус 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:00 17 марта до 07:45 18 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Lexus, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 5 миллионов 950 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».