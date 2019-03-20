РИАМО - 20 мар. В центре столицы для движения транспорта частично перекроют Ружейный переулок и Смоленский бульвар, ограничения будут действовать в разные периоды до 24 июня, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

На Смоленском бульваре в этот период будет проходить прокладка инженерных сетей.

«Участок 1: Ружейный переулок в районе дома 4, строения 1. Особенности: одна полоса с ликвидацией парковочного пространства. Период: с 17 марта по 24 июня круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Кроме того, с 25 марта по 23 июня с 01:30 до 05:30 будет перекрыта одна полоса на Смоленском бульваре в районе дома 17.