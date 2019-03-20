РИАМО - 20 мар. Уголовное дело возбудили в Москве в отношении женщины, которая принуждала девочку-подростка оказывать интимные услуги, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении гражданки одного из государств Африки по факту организации занятия проституцией (часть 2 статьи 241 УК РФ)», – сказала Иванова.

По данным следствия, женщина 1987 года рождения с июня 2016 года по март 2019 года, находясь в Москве, занималась организацией занятия проституцией гражданками иностранного государства, среди которых были несовершеннолетние.

«В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В скором времени ей будет избрана мера пресечения», – отметила Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что на юге столицы задержали 32-летнюю женщину, которая принуждала девочку-подростка оказывать интим-услуги. В случае отказа женщина применяла к подростку физическое и психологическое насилие.