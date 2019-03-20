РИАМО - 20 мар. Несмотря на санкции, метро в Москве развивается рекордными темпами, а в строительстве подземки принимают участие и специалисты с Украины, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро. По его словам, подземка Киева не работала лишь однажды – с 18 по 20 февраля 2014 года якобы из-за «российской агрессии». Президент Украины считает, что это затормозило развитие киевского метро. Он также рассказал о том, что в 2014 году поступило более 200 сообщений о минировании киевской подземки.

«После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, как бы нам ни было сложно, строительство метро не только не затормозилось, а, наоборот, набрало рекордные темпы», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что с 2014 года в Москве построили 111 километров и 61 станцию метро и МЦК.

«В строительстве принимали участие и метростроевцы с Украины», — заключил мэр.

США и Евросоюз вводят санкции в отношении России с 2014 года. Ограничения затрагивают как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

Отношения РФ и стран Запада осложнились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел санкции. В августе 2014 года Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что общение с Россией на языке санкций контрпродуктивно.