РИАМО - 20 мар. На западе столицы ограничат движение на участках Гвардейской улицы и на дублере Можайского шоссе в разные периоды до 28 апреля, здесь пройдет реконструкция инженерных сетей на Гвардейской улице, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: дублер Можайского шоссе в районе дома 26. Особенности: две полосы с обустройством временных уширений. Период: с 18 марта по 9 апреля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Также с 10 по 19 апреля частично ограничат одну полосу на Гвардейской улице в районе дома 5, корпуса 1. Кроме того, ограничения будут действовать с 20 по 28 апреля на Гвардейской улице в районе дома 7, корпуса 1.