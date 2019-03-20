РИАМО - 20 мар. Сотрудники Главного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Москвы задержали в Балашихе последнего участника организованной группы, которая специализировалась на совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Московского региона, сообщается на сайте МВД РФ.

На счету ОПГ нападение на инкассаторов вблизи одного из торгово-ярмарочных комплексов столицы, совершенное в 2009 году, где было похищено 67 миллионов рублей.

«Установлено, что в состав данной группы входили восемь участников, семеро из которых задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Балашихе при содействии сотрудников Росгвардии задержан последний участник – 36-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.