РИАМО – 20 мар. В аэропорту «Домодедово» приостановили оформление партии мороженой рыбы из Киргизии в связи с отсутствием маркировочной этикетки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверка продукции была проведена 16 марта на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово - Карго».

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: в ветеринарном сертификате от 15 марта 2019 года указаны 3 термоконтейнера (по факту 2); отсутствует маркировочная этикетка на товаро-транспортной упаковке, дата производства и информация о принадлежности к району промысла, что не дает возможности идентифицировать продукцию», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ветеринарном сертификате не была указана температура хранения и транспортировки.

«Груз выпущен после предоставления корректного ветеринарного сертификата», – заключается в сообщении.