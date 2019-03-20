РИАМО - 20 мар. ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержкедепартамента предпринимательства и инновационного развития столицы проведет 22 марта в Цифровом деловом пространстве форум «Бизнес. Женский взгляд 2.0: люди, технологии, бизнес», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«В рамках форума запланированы практические секции, дискуссионные панели и воркшопы. На специальных площадках бизнес-леди обсудят актуальные тренды в управлении, женское социальное предпринимательство и бизнес-образование, а также получат практические навыки в этих сферах», – говорится в сообщении.

Личным опытом с участницами форума поделятся 15 бизнес-леди. В их числе – директор по развитию Staff-UP Consulting Group Елена Лимонова, эксперт по маркетингу роста Ольга Бакина, научный журналист Марина Собе-Панек, директор Event-агентства «Мориссот» Зоя Ярлыкова, генеральный директор Faros.Media Екатерина Тулянкина, партнер юридической компании «2b Law office» Мария Ивашнева, генеральный директор и главный редактор издательства «Человек Слова» Любовь Бросалина, председатель Лиги женщин изобретателей и социальный предприниматель Наталья Перязева, учредитель языковой студии Welcome Анна Рыльская и другие.

Действующие предпринимательницы смогут усовершенствовать свои знания в области управления, аналитики, юридических сервисов, пиара в интернете, HR-брэндинга и мотивации персонала. А начинающих научат правильно формировать команду, строить системы по управлению компанией, продажами и маркетингом.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» – проект, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой будущих и действующих предпринимателей столицы.