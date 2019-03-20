РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Полицейские подмосковного Подольска за неделю проверили места концентрации иностранных граждан и составили 55 административных протоколов, штрафы по которым превышают 80 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За неделю с 12 по 18 марта на территории городского округа Подольск сотрудники полиции проверили шесть мест концентрации иностранных граждан, по результатам которых составлено 55 административных протоколов по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Административные штрафы составили более 80 тысяч рублей. Принято 15 решений о неразрешении въезда иностранных граждан в РФ», – говорится в сообщении.

Штрафы наложили за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, нарушение должностным лицом правил пребывания иностранных граждан, незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, проживание граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации.

Также нелегалов оштрафовали за умышленную порчу документов, удостоверяющих личность гражданина, или их отсутствие, уклонение от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда.