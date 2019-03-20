РИАМО – 20 мар. В двух посылках, прибывших из США, на почту в новой Москве обнаружили снаряды для авиационной пушки времен Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».

«Поступило сообщение, что 19 марта на почте в Троицком и Новомосковском административных округах при проверке посылок из США в двух из них найдены снаряды», – говорится в сообщении.

М4 - 37-миллиметровая американская авиационная пушка, использовавшаяся в воздушных боях в ходе Второй мировой войны.

Прибывший на место взрывотехник установил, что это – снаряды от авиационной пушки М4, маркированные 1943 годом.

«Один снаряд был пустым, а второй заряжался в пушку, но им не стреляли. На втором снаряде был взрыватель», – подчеркивается в материале.

Боеприпасы направлены на исследование. По данному факту проводится проверка. Личности отправителя и адресата установлены.