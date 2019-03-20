РИАМО - 20 мар. Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал Подмосковье дружественным регионом по отношению к малому бизнесу, он отметил, что в области развиваются многие пилотные программы.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев, Греф, посол Германии Рюдигер фон Фрич, генеральный директор компании «Метро Кэш энд Керри» в России Джери Калмис открыли выставку «Метро Экспо - 2019», которая проходит с 20 по 22 марта в «Крокус Экспо».

«Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.) очень много делает для развития бизнеса, и мы очень многие пилотные программы здесь (в Подмосковье - ред.) развиваем. Вообще Московский регион - город Москва и Московская область - очень то, что называется, friendly, очень доброжелательны к малому бизнесу», - сказал Греф на открытии выставки «Метро Экспо - 2019» в среду.

По его словам, на уровне Российской Федерации для малого бизнеса также делается многое.

«Метро Экспо» – это коммуникационная платформа для обмена опытом и выстраивания диалога участников рынка ритейла, гостинично-ресторанной отрасли, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ и независимых ассоциаций. В 2019 году ожидается более 20 тысяч посетителей (компаний и предпринимателей из сферы HoReCa, независимой розницы) из 632 городов России и еще 26 стран.

Их вниманию будут представлены более 470 стендов от 200 поставщиков 4 тысяч эксклюзивных предложений товаров. Важной частью станут уникальные образовательные и дискуссионные площадки по наиболее актуальным для бизнеса вопросам.

Главными темами в этом году станут цифровизация и инновации, а также здоровый образ жизни.